Beyonce zawsze wyglądała świetnie. Ale odkąd urodziłą córeczkę wprost kwitnie. Ma fantastyczną figurę i świetnie się ubiera. Ostatnio na jej prywatnym Twitterze pojawia się sporo zdjęć gwiazdy. Na jednym z najnowszych ma ona na sobie czarno biały zestaw z dzianinową bluzą i spódniczką.

Do niego piosenkarka dobrała czarny kapelusik, w którym pojawia się już nie po raz pierwszy. Widać Beyonce bardzo go polubiła, mimo, że nie jest to dzieło wielkiego projektanta, a dodatek pochodzący z Topshopu... Do looku Beyonce dobrała czarne botki na obcasie i nadkolanówki. Jest przepiękna! I bardzo lubimy, gdy mocno maluje usta!