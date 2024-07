O Agnieszce Szulim jest ostatnio dosyć głośno. Głównie ze względu na aferę dotyczącą pobicia przez Dodę. Mimo tego, dziennikarka wprost kwitnie. Na imprezie ramówkowej TVN style pojawiła się w pięknej, trawiastej zieleni, która fantastycznie pasowała do jej karnacji i koloru włosów.

Kolor ten rozświetlił urodę Agnieszki. Co więcej, zielone rurki i połyskujący top podkreśliły jej smukłą figurę. Dobrym uzupełnieniem stylizacji był długi sweterek z frędzlami w kolorze czarnym, który dodał pazura soczystej zieleni. Co tu więcej dodać... Kochamy ten look!

Zobaczcie więcej zdjęć z wydarzenia: