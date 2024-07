Dawid Woliński słynie z dobrego gustu i przemyślanych stylizacji. Jego podejście do dbania o swój wygląd jest dość krytyczne, a to podobno ze względu na program "Top Model. Zostań modelką", w którym jest jurorem oraz na nowy obiekt fascynacji.



Projektant uważa, że skoro ocenia wygląd innych to sam musi być przykładem. W końcu to za jego namową wylaszczyła się Karolina Korwin-Piotrowska, która przez chwilę sprawiała wrażenie podobnej do Lady Croft. Marcin Tyszka też podobno zawdzięcza koledze z branży kilka stylizacyjnych rad. A jaki jest przepis samego Dawida na zdrową, wysportowaną sylwetkę?

- Ja zdrowo żyję. Jem tylko takie produkty, które mi nie szkodzą. Uprawiam dużo sportu i to jest tak naprawdę klucz do sukcesu. Ostatnią moją pasją jest wioślarstwo. Pływam trzy razy w tygodniu w środy, piątki i niedziele na Wiśle pod mostem Poniatowskiego. Odkryłem tę dyscyplinę dość niedawno. W maju po raz pierwszy poszedłem na zajęcia i od tej pory jestem regularnym fanem wioseł. Świetnie kształtują sylwetkę - powiedział Dawid Woliński w rozmowie z tygodnikiem "Gwiazdy".

Ciekawe, czy kandydatki na przejęcie tytułu Pauliny Papierskiej posłuchają tych rad...

