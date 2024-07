Magda Narożna z zespołu Piękni i Młodzi została pobita w jednym z klubów. Szokującą historią opowiedziała na swoim Facebooku. Po koncercie gwiazda chciała się rozliczyć w właścicielem klubu, a ten ją uderzył kilka razy, m.in. w twarz! Nie zareagowała ochrona, sprawą zajmie się prokuratura!

Wokalistka disco polo pobita!

Do zdarzenia doszło w klubie Scorpio Wnory-Wiechy. Podczas jednego z wieczoru zespół Piękni i Młodzi grali koncert jako gwiazda wieczoru. Po występie ekipa zaczęła się pakować, zaś Magda Narożna udała się do pokoju właściciela, gdyż chciała się rozliczyć. I wtedy zaczęły się problemy. Właściciel, pan Bogdan, był pod wpływem alkoholu i zaczął się awanturować. Doszło do rękoczynów:

Chciałabym się z Wami podzielić informacją na temat pewnych osób z klubu Scorpio Wnory-Wiechy. Jak wiecie graliśmy tam II Dnia Świąt i po koncercie chłopaki szybko poszli do samochodu pakować sprzęt a Ochroniarz zaprowadził mnie do małego pomieszczenia w którym stała tylko kanapa na której siedział Pan Bogdan. Ochroniarz wszedł ze mną i zamknął drzwi. Poprosiłam o szybkie rozliczenie gdyż mamy kolejny koncert. I oczywiście wtedy zaczął się robić problem. Bo szanowny Pan Bogdan "właściciel" (chyba...) nie pamięta na jaką kwotę się umawiał. Od słowa do słowa stwierdziłam że nie ma sensu dyskusji z osobą która Ewidentnie była pod Wpływem alkoholu i być może czegoś jeszcze. Powiedziałam że w takim razie ja dzwonie do mojego menadżera i niech ustalą przez telefon co robimy. Gdy wybrałam numer i przyłożyłam telefon do ucha Pan Bogdan nagle wpadł w jakoś wściekłość i uderzył mnie w twarz trafiając równocześnie w telefon który poleciał na drugi koniec pomieszczenia. Byłam w szoku nie wiedziałam co się dzieje, wiedziałam że nie mogę mu oddać bo był w takiej agresji że by mnie pewnie tam przekopał jak faceta. Zwróciłam mu uwagę co on w ogóle wyprawia jak może uderzyć kobietę - napisała Magda Narożna.

To jednak nie wszystko. Ochroniarz wyszedł z pokoju, a właściciel w ogóle się nie uspokoił. Wręcz przeciwnie, znów uderzył wokalistkę, a także ostro ją wyzywał:

W tym czasie pan ochroniarz który ma dbać o bezpieczeństwo po prostu wyszedł udając że nic się nie stało wiedziałam że jest źle i że moi chłopacy już idą po mnie w głowie czarne myśli gdy wstałam po telefon zaczął mnie szarpać i krzyczeć w****c i wyzywać mnie od kurew i że jestem wielką gwiazdą powiedziałam żeby mnie puścił bo muszę zabrać torebkę która leżała na kanapie gdy wychodziłam cały czas krzyczał i ogromna siła uderzył mnie z otwartej dłoni w tył głowy to było najgorsze upokorzenie jakie kiedykolwiek przeżyłam!

Magda Narożna zapowiada, że sprawę skieruje do prokuratury, ponieważ do tej pory ten człowiek jej nie przeprosił, ani nie wytłumaczył się z takiego zachowania. Oczywiście zespół nie dostał również wynagrodzenia za koncert:

Gdy wychodziłam z drugiego pomieszczenia właśnie wchodzili moi chłopcy ale jak najszybciej ucieklam do samochodu. Oczywiście wynagrodzenia za koncert nie otrzymaliśmy! Do chwili obecnej ten człowiek nie zrobił sobie nic z tą sytuacją, nie przeprosił, nie próbował wyjaśnić, rozmawiał tylko i wyłącznie z naszym managerem odwracając kota ogonem - wypierając się wszystkiego! Oczywiście ja tą sprawę zgłaszam do prokuratury gdyż taki człowiek jeśli bez skrupułów uderzył kobietę to podejrzewam że był to nie pierwszy i nie ostatni raz, a ja tej sprawy nie zamiotę pod dywan i nie będę siedziała cicho bo kolejnym razem ten człowiek może zrobić bezbronnej kobiecie krzywdę! - pisze Magda.

Gwiazda disco polo nagrała również specjalne wideo dla fanów z podziękowaniami za wsparcie. Jak potoczy się cała sprawa?

Piękni i Młodzi oszukani przez właściciela jednego z klubów.

