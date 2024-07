Kuba Wojewódzki słynie ze swoich złośliwych komentarzy i nie odpuszcza nikomu, nawet kolegom ze swojej stacji. Tym razem postanowił skomentować zwolnienie Beaty Tyszkiewicz i Zbigniewa Wodeckiego z „TzG”.

- „Taniec z gwiazdami” generalnie rządzi w mediach i to jeszcze przed pierwszym odcinkiem. Wiadomo, że z jury odpadli Beata Tyszkiewicz- za reklamę Burger Kinga i Zbigniew Wodecki- za to, że siedział koło tej, co wystąpiła w reklamie Burger Kinga. Kolejne roszady za tydzień”- napisał w „Polityce”.

Przypominamy, że na nowymi jurorami w programie zostali Jolanta Fraszyńska i Janusz Józefowicz. Myślicie, że oni też zostaną bohaterami felietonów Kuby?

