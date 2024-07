Już za kilka godzin rusza wielkie muzyczne show Polsat SuperHit Festiwal 2015! Gwiazdy właśnie zjeżdżają się do Sopotu, by starannie przyszykować się na wieczorną imprezę. W tym roku w Sopocie wystąpi cała plejada gwiazd wielkiego formatu. Wśród nich m.in. Donatan i Cleo, LemON, Mela Koteluk, Dawid Podsiadło, Grzegorz Hyży i wiele innych. Szczegóły program wszystkich dni festiwalu tutaj: Znamy gwiazdy Sopot TopTrendy Festiwal 2015! Wystąpi ponad 30 artystów

Do Sopotu zawitał właśnie #jest3miasto#jestimpreza#detox#polityczny#wakacje#resztemamwdupie

Wygląda na to, że Wojewódzki pojechał do Sopotu prywatnie, by odpocząć i dobrze się bawić.

Będziecie oglądać festiwal w telewizji?

