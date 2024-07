Już we wtorek Marta Grycan z córkami zasiądą na kanapie u Kuby Wojewódzkiego. Zobacz: Grycanki wystąpią u Wojewódzkiego. Coraz popularniejsze panie opowiedzą o swoich pasjach, o tym co sądzą na temat nieprzychylnych im komentarzy i jak zapatrują się na show-biznes. Z tej okazji Wojewódzki zapowiedział wizytę trio w jego show na swoim Facebooku. Umieszczając spreparowane przez antyfanów zdjęcie z doczepionymi kaszankami, napisał:

- Wtargnęły do Polskich mediów jak Wehrmacht do Poczty Gdańskiej! Nazywane są Piątą Kolumną Otyłości i Trójgłową Godzillą Która Zjadła Całe Osiedle. U mnie we wtorek trzy dziewczyny które stały się papierkiem lakmusowym krajowej tolerancji anno domini 2012 !!!

Według Wojewódzkiego Grycanki są zjawiskiem na polskich salonach, a żarty na ich temat prowokują brzydcy i niezdolni, którzy zaatakowali zamożnych. Sugerując się jego "ukłonami" na zakończenie zamieszczonego powyżej wpisu, coś czujemy, że był pod ich wrażeniem.

Będziecie oglądać Grycanki u Kuby?

