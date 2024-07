1 z 18

Jessica Mercedes na Malediwach, Anita Sokołowska w Atenach, Leszek Stanek w Maroko - niektóre gwiazdy pojechały w Nowy Rok wygrzać się i uciec od mrozów! Kuba Wojewódzki z Renatą Kaczoruk są teraz w Argentynie, Jan Kliment pojechał z żoną do Tajlandii! Na wakacje pojechali też Agnieszka Hyży z mężem tuż po sylwestrze oraz Wojciech Błach z żoną do Indii. Z dala od polskiego smogu wypoczywa też Karolina Szostak (i pręży się w bikini!!!), Wróżbita Maciej, Kasia Sokołowska, Iza Miko. Wszyscy się opalają, jedzą dobre rzeczy i grają nam na nerwach, kiedy my zmagamy się z temperaturą poniżej 17 stopni Celsjusza! ;)

Polskie gwiazdy kochają chwalić się swoimi podróżami, a także zgrabnymi i seksownymi ciałkami. Zobaczcie w naszej galerii kto i gdzie wyjechał, a przy okazji - jak wyglądał na wakacjach!

