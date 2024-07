Kuba Wojewódzki ma słabość do pięknych kobiet i luksusowych aut. O ile wszystko wskazuje na to, że w przypadku kobiet serce gwiazdora jest już zajęte na dłuższy czas, o tyle w uczuciach do szybkich samochodów nie jest już tak stały. Kilka tygodni temu pochwalił się bowiem nowym cackiem. Przypomnijmy: Wojewódzki z piękną dziewczyną w Sopocie. Jeździli autem za milion złotych

Showman tytułuje się na Facebooku "Królem TVN-u" i w zasadzie ciężko nie przyznać mu racji, o czym przekonał się jeden z naszych czytelników, które przesłał nam zdjęcia z parkingu przed siedzibą telewizji. Okazuje się, że Kuba i jego Lamborghini Aventador mają tam swoje szczególne miejsce i to tuż obok miejsca parkingowego Edwarda Miszczaka i Kamila Durczoka. To się nazywa doborowe towarzystwo!

Mamy dla was zdjęcia. Robi wrażenie?

