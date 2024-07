Ale z niego żartowniś! Wojciech Szczęsny znów udowodnił, że ma poczucie humoru. Tym razem znany bramkarz próbował... "okraść" swojego kolegę! Podczas wejścia do autokaru sportowiec zabawił się w kieszonkowca i wyjął z plecaka przyjaciela jego portfel, przy okazju uśmiechając się do kamerzysty.

Reklama

Wojciech Szczęsny "okrada" kolegę!

Wojciech Szczęsny lubi żartować z innych, ale także z siebie. Niedawno na Instagramie jego żony, Mariny, pojawił się filmik, jak gwiazdor "śpiewa" przebój "All I Want For Christmas Is You". Wideo robi furorę w sieci!

Podoba się Wam żart z "kradzieżą" Wojtka Szczęsnego? Nas bardzo rozbawił! ;)

Zobacz także

Zobacz także: MaRina i Wojtek Szczęsny spędzą święta po raz pierwszy jako małżeństwo! Na co czeka MaRina?