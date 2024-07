Wojciech Szczęsny też ma talent muzyczny? Marina pokazała na Instagramie wideo, na którym piłkarz "śpiewa" jedną z najsłynniejszych świątecznych piosenek. Chodzi oczywiście o utwór Mariah Carey "All I want for Christmas is you". Para postanowiła zrobić żart swoim fanom i zamieściła na Instagramie wideo, na którym Wojciech Szczęsny "śpiewa" głosem Mariny słynną piosenkę.

Reklama

Wokalistka po raz kolejny udowodniła, że ma ogromny talent wokalny i radzi sobie rewelacyjnie z najsłynniejszymi światowymi standardami. To nie pierwszy raz, kiedy para robi coś razem muzycznie. Podczas wakacji w Tajlandii Marina i Wojciech Szczęsny muzykowali na rajskiej plaży. I wyszło im to świetnie!

Być może Marina będzie chciała nagrać jakąś piosenkę razem z Wojtkiem? To z pewnością byłby hit!

Zobacz: MaRina i Wojtek Szczęsny spędzą święta po raz pierwszy jako małżeństwo! Na co czeka MaRina?​

Zobacz także

Marina i Wojciech Szczęsny zaśpiewali świąteczną piosenkę

Marina po raz kolejny udowodniła, że ma ogromny talent!