Wielkie, mundialowe emocje trwają, a Polska drużyna dalej jest w grze. Tuż przed meczem Polska-Francja, żona Wojciecha Szczęsnego postanowiła pochwalić się nagraniem, na którym słyszymy, jak 4-letni Liam śpiewa jej piosenkę. Przypomnijmy, że Marina niedawno nagrała utwór „This is the moment”, specjalnie pod mundial w Katarze. Z takim śpiewającym dopingiem już w najbliższą niedziele czeka nas zwycięstwo? Mamy taką nadzieję - koniecznie posłuchajcie wykonania małego Liama!

Marina pochwaliła się, jak jej synek śpiewa. Liam zostanie piosenkarzem?

Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Katarze rozkręcają się, a przed nami rozgrywki 1/8 finału. Polska po raz pierwszy od 36 (!) lat wyszła z grupy i już w niedzielę 4 grudnia, będzie walczyć z reprezentacją Francji o ćwierćfinał. Fani piłki nożnej są pewni, że gdyby nie fantastyczne obrony naszego bramkarza, tego sukcesu mogłoby nie być. Wojciech Szczęsny był prawdziwym bohaterem w ostatnich meczach, a dumy ze swojego ukochanego męża nie ukrywa Marina!

Żona polskiego bramkarza nagrała nawet przed mundialem specjalny utwór, który ma zagrzewać naszych piłkarzy do walki. Co ciekawe, współautorem tekstu do utworu „This is the moment” jest również... Wojciech Szczęsny! Teraz fragment tego utworu możemy usłyszeć w wykonaniu ich synka. Marina pochwaliła się, jak mały Liam pięknie śpiewa. Posłuchajcie sami!

Fani są pod ogromnym wrażeniem talentu Liama i jak twierdzą, Marinie i Wojtkowi Szczęsnemu rośnie "śpiewający bramkarz"!

- Liam w przyszłości zostanie śpiewającym bramkarzem ????⚽???? - On jest absolutnie niesamowitym dzieckiem ❤️ gratuluje wam tam zdolnego wspaniałego synka :) - Talent po mamusi ????❤️???? - Ale głos ma!! Mega!! - Cudownie! - piszą fani.

My również jesteśmy pod ogromnym wrażeniem talentu Liama. Jesteśmy pewni, że z takim muzycznym wsparciem już w najbliższą niedzielę będziemy cieszyć się ze zwycięstwa nad Francją! Trzymamy kciuki za naszą reprezentację.