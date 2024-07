Woda toaletowa See by Chloe to dziewczęcy i lekki zapach który, zabiera nas w zmysłową i urokliwą podróż po romantycznych zakątkach Paryża. Kompozycję zapachu otwiera wodny hiacynt, który rozpływa się w jabłoniowych nutach, dopełnionych delikatnym jaśminem i zmysłowym wetiwerem.

See by Chloe będzie idealne dla wszystkich romantyczek, które mimo wszystko doskonale wiedzą czego chcą od życia. Są niezwykle lekkie, przez co doskonale sprawdzą się w sezonie wiosenno-letnim.

Nuta głowy: wodny hiacynt Nuta serca: akord kwiatu jabłoni, jasmin Nuta bazy: wetyweria, piżmo

Woda toaletowa See by Chloe 50 ml, cena, ok. 265 zł