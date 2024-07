"Żoną miałam być, miał być ślub i wesele też..." - śpiewała swego czasu Monika Brodka. Podobnie można zacząć opowiadać historię Agnieszki Włodarczyk. Aktorka przez ostatnie dziewięć lat (!) była w związku z Jakubem Sićko. Razem zakupili wiosną dom na Mazurach, a w przyszłym roku planowali ślub i dziecko. Tymczasem ślubu nie będzie. Agnieszka właśnie zakończyła związek.



Od 2008 roku Sićko pełnił funkcję menadżera Włodarczyk. Jak donosi SE.pl, Agnieszce i Jakubowi przede wszystkim zaszkodziła współpraca i zbyt duża ilość obowiązków. Z czasem widywali się coraz rzadziej. Chcąc odpocząć od siebie, on mieszkał w Warszawie, a ona na walizkach, głównie we Wrocławiu.



Za kilka dni Agnieszka wystosuje oficjalne oświadczenie do mediów o zakończeniu współpracy z byłym menadżerem (partnerem). Zawodowo miejsce Sićko u boku aktorki zajmie Dariusz Krupa.



Współczujecie Agnieszce?



