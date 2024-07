Środowy wieczór przyniósł szokującą informację o śmierci Anny Przybylskiej, którą opublikował jeden z tabloidów. Publikacja szybko zaczęła rozprzestrzeniać się w sieci, głównie na portalach społecznościowych, gdzie umieszczali ją z niedowierzaniem internauci. Równie szybko plotkę zdementowała menadżerka aktorki. Przypomnijmy: Mamy ostre oświadczenie Przybylskiej. Wyciągnie konsekwencje prawne

Wiadomość nie umknęła też uwadze celebrytom - niektórzy z nich pośpieszyli się nawet z żałobnymi statusami, które w ekspresowym tempie zniknęły. Pojawiły się oczywiście głosy oburzenia. Najgłośniej wobec nieprawdziwej publikacji protestowały Agnieszka Włodarczyk i Edyta Pazura. Żona sławnego aktora zdradziła przy okazji, że sama wciąż czeka na oficjalne przeprosiny.



Ktoś w końcu powinien dać im popalić! Nie tylko za chamstwo które reprezentują, ale przede wszystkim za bezkarność wobec drugiej osoby. My dwa lata temu po bardzo długim procesie w końcu wygraliśmy. I co?! Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy przeprosin, ktore były jasno określone w wyroku. To jest właśnie ta demokracja, którą wszyscy się szczycą. Wolność słowa i czynu tylko dla wybranych - grzmiała Edyta.