Na początku istnienia marki Wittchen, w jej salonach można było znaleźć typową galanterię skórzaną. Teraz firma produkuje także buty, ubrania wykonane ze skóry, a nawet jedwabne krawaty.

A teraz firma powiększa swoją ofertę o własną linię wód perfumowanych. Kolekcja będzie się składała z czterech zapachów, po dwa dla kobiet i mężczyzn.

Ich nazwy zostały zaczerpnięte z czterech stron świata: Nord i Sud to zapachy męskie, a Est i Ouest damskie. Wszystkie powstały we francuskim miasteczku Grasse, gdzie znajduje się jedna z najstarszych i najbardziej znanych szkół perfumiarskich.

Damski Ouest to osobista dedykacja dla niezwykle zmysłowej, zniewalającej kobiety, która ceni sobie wolność i niezależność. Ten kobiecy zapach o drzewnej bazie pomimo swej tajemniczości, jest niezwykle wyraźny. W nucie serca dominuje róża i zielona herbata, które przenikają się z akordami brzoskwini, śliwki i piżma. Soczysta woń melona i czarnej porzeczki przeplata się z irysem, bursztynem i cedrem w kompozycji Est dla Pań. Frezja i róża tworzą razem serce tego zapachu. Z pewnością docenią je nowoczesne kobiety, które bez względu na porę roku chcą podkreślać swoją magnetyczną osobowość.

W kompozycji Nord dla Panów, czarny pieprz przeplata się z cytryną i wetiwerem w nucie serca, a dopełniony jest bursztynem w nucie bazy. Nord jest obietnicą dalekiej podróży, ucieczki w nieznane i jednocześnie szlachetnym przedmiotem pożądania. Nie sposób nie ulec czarowi zapachu Sud, w którym kryją się nuty prowansalskiej lawendy i bergamotki, przeplatane z jaśminem w nucie serca oraz wanilią, piżmem i drzewem sandałowym w nucie bazy.

Wody perfumowane Wittchen będą dostępne w sprzedaży we wszystkich salonach Wittchen w całej Polsce.



Ceny: Ouest i Est, flakon 50ml – 245zł

Nord i Sud, flakon 100ml – 265zł



