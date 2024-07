Paski nie wychodzą z mody od lat i nic nie zapowiada, żeby miało się to zmienić. Wszystko dzięki marynarskiemu stylowi, który pokochało wiele kobiet i wraca do niego od lat. Jednak w tym sezonie stawiamy na total look. Paski od stóp do głów? Czemu nie!

Dzisiaj wybrałyśmy się na wirtualne zakupy i wybrałyśmy dla was rzeczy z wiosenno-letnich kolekcji. Nam wpadła w oko asymetryczna spódnica z H&M oraz letnia sukienka w odcieniach pistacji i granatu, którą wypatrzyłyśmy w tej samej sieciówce. Powiększyła się również lista naszych modowych marzeń. Małą torebka od Dolce&Gabbana, będzie idealnym uzupełnieniem letnich stylizacji.

W galerii znajdziecie więcej ubrań i dodatków w paski: