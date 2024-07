New Look zaprezentował wiosenny lookbook, w którym znajdziemy mnóstwo inspiracji na nadchodzący sezon. Znajdziemy w nim łączenia czarno-białych propozycji, zarówno tych na co dzień, jak i na wieczorne wyjścia. Dominują tu hity zaczerpnięte ze światowych wybiegów, takie jak paski, azteckie wzory czy całkowicie białe stylizacje.

Do najciekawszych zestawów zaliczamy sukienkę maxi połączoną z kolorowymi trampkami, skórzaną ramoneskę czy krótki top w paski. Więcej looków znajdziecie w naszej galerii.

Tak prezentuje się lookbook marki New Look na wiosnę 2013: