Idea kolekcji do makijażu Givenchy "Over Rose" na wiosnę i lato 2014 zawarta jest w samej nazwie. Eksplozja różu wywołuje wybuch radości i szczęścia. To źródło młodzieńczości i energii, które z prowokującym wdziękiem łączy niewinność z wyrafinowaniem.

"Róż oznacza narodziny i niemowlęce lata. Różową watę cukrową z dzieciństwa. Róż to odcień rumianych policzków. Kolor życia. Tożsamy z wieczną młodzieńczością i emocjami. A kobieta Givenchy, za sprawą swojego iskrzącego wdzięku, z jednakową swobodą obejmująca swoje namiętności i niefrasobliwość, jest wystarczająco pewna siebie, aby odważyć się nosić róż - każdy róż." - Nicolas Degennes, dyrektor artystyczny makijażu Givenchy

Wiosenna kolekcja makijażu Givenchy Over Rose dostępna na wyłączność w sieci Sephora od końca stycznia 2014.

Zobaczcie produkty Givenchy i backstage: