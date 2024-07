Ewelina Rydzyńska to jedna z tych polskich stylistek, które stawiają na kobiecość i minimalizm. Bardzo to cenimy, bo jej lookami mogą inspirować się "zwykłe" kobiety, które nie są niewolnicami mody. W końcu nie wszystkie wielkie trendy nadają się do noszenia na co dzień...

Reklama

Zobaczcie też inne ubrania z szaf gwiazd

Reklama

Ostatnio Ewelina miała na sobie fantastyczny, wiosenny zestaw w odcieniach pasteli. Szare spodnie w męskim kroju nadały zestawowi minimalistycznej elegancji. Z kolei bananowo-żółta bluza uzupełniła go o odrobinę luzu. Wiemy, że stylistka kupiła ją w sieci Zara za 99zł. Z tego samego sklepu pochodzą szaro-niebieskie szpilki. Brawo! Właśnie to u niej cenimy. Świetne stylizacje można stworzyć z całkiem niedrogich ubrań!