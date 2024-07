Reklama

Agnieszka Radwańska przegrała w półfinale Wimbledonu.

Koniec marzeń Agnieszka Radwańskiej o zdobyciu tytułu najlepszej tenisistki świata! Polka przegrała z Hiszpanką Garbine Muguruzą w półfinale Wimbledonu, który odbywa się w Londynie.

Tenisistki grały ze sobą po raz piąty w karierze, trzeci raz Hiszpanka pokonała Polkę. Agnieszka dzielnie walczyła o zwycięstwo, ale jej rywalka była dziś szybsza i skuteczniejsza. Jakie pojawiły się komentarze po przegranej Radwańskiej? Przygotowaliśmy najciekawsze wpisy z Twittera. Mecz skomentował też Zbigniew Boniek!

Ile Agnieszka Radwańska zarobi na Wimbledonie?

Agnieszka Radwańska nie powtórzyła sukcesu z 2012 roku, gdy udało jej się zagrać w finale Wimbledonu, ale i tak prawdopodobnie dzięki dostaniu się do pierwszej czwórki turnieju awansuje na siódme miejsce w światowym rankingu najlepszych tenisistek. I do tego nieźle zarobi! Za dotarcie do półfinału zainkasowała 470 tysięcy funtów czyli ok. 2,8 mln złotych. Gratulujemy!