We wtorek o 20. Polsat znów pokaże kasowy film "Wilk z Wall Street" w reżyserii Martina Scorsese z 2013 roku z Leonardo DiCaprio w roli głównej. To historia Jordana Belforta, brokera, który szybko podbija Wall Street. Sukces uderzył mu do głowy - stać go na wszystko, korzysta z życia w 100 procentach. Im jest bogatszy, tym większe ma problemy. Jego życiem zaczynają interesować się służby oraz FBI.

Film zdobył aż 5 nominacji do Oscara. Budżet wynosił około 100 milionów dolarów, zarobił aż... 392 miliony dolarów.

Ciekawostki o filmie Wilk z Wall Street

Polsat pokazał film "Wilk z Wall Street" już 4 kwietnia 2016 roku. Wówczas kilka scen zostało ocenzurowanych - m.in. gejowska orgia w biurze czy scena seksu w firmie czy na imprezach. Widzowie nie kryli swojego oburzenia.

Jakie błędy i wpadki wyłapali widzowie i krytycy filmowi? Oto niektóre z nich, które pojawiły się na filmweb.pl:

- kiedy Jordan zostaje aresztowany za prowadzenie auta pod wpływem środków odurzających, widzimy, że funkcjonariusze prowadzą model Forda produkowanego w latach 1998-2011. Podczas gdy akcja rozgrywa się w roku 1990 - Po stoczeniu się Jordana Belforta ze schodów, widoczna jest twarz dublera Leonarda DiCaprio. - Podczas rozmowy Jordana z ciotką Emmą w Kensington Gardens, można zauważyć londyński wieżowiec The Shard, chociaż akcja filmu toczy się na długo przed jego budową - Podczas pierwszego spotkania z Donnym w knajpie, mężczyzna pyta Leo, ile zarabia, na co ten odpowiada, że 72 tysiące dolarów. Jednak jego usta nie poruszają się. - W scenie, gdy Teresa odkrywa romans Jordana, Naomi zatrzaskuje drzwi samochodu dwukrotnie.

