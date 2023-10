Wiktory mają swoją długą, 30-letnią tradycję. Nagrody Akademii Telewizyjnej są przyznawane wybitnym osobowościom polskiej telewizji. Wśród nominowanych znalazły się same gwiazdy, znane i uwielbiane przez widzów nazwiska. Gala jest emitowana przez TVP, a to wzbudziło pewne wątpliwości wśród nominowanych. Wiele gwiazd zdecydowało się także na bojkot tego wydarzenia i mimo nominacji nie pojawiło się na gali. Ci, którzy jednak zdecydowali się przyjść, zadali szyku na czerwonym dywanie. Szczególną uwagę przyciągnęła Karolina Bielawska, która dopiero co przywiozła do Polski tytuł Miss World. Zobaczcie także niezwykłą kreację Marty Manowskiej i mocno podkreślony ciążowy brzuszek Mai Hyży!

Wydarzenie rozpoczął występ Jamali, ukraińskiej artystki, która w 2016 roku wygrała Eurowizję. Piosenka "1944" tak symboliczna w czasach wojny spowodowanej agresją Rosji na Ukrainę doprowadziła wszystkich obecnych w gmachu Ufficio Primo w Warszawie do wzruszenia. Chwilę później nagrodę Super Wiktora otrzymał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Sprawdźcie szczegóły!

