Wiktory 2022: Gala wręczenia nagród w cieniu skandalu? Gwiazdy bojkotują imprezę! 

Gala wręczenia nagród MTV EMA odbędzie się juz dziś, w niedzielę 6 listopada w Rotterdamie. Gwiazdami będą między innymi Justin Bieber, OneRepublic, Martin Garrix i The Weeknd. W tym roku galę MTV EMA 2016 poprowadzi międzynarodowa gwiazda pop Bebe Rexha. Artystka będzie nie tylko gospodynią wieczoru, ale na scenie wystąpi ze swoimi największymi hitami m.in. “In The Name Of Love”. SPRAWDŹ WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW! W poprzednich latach galę prowadziły m.in. Eva Longoria, Katy Perry czy Nicki Minaj. Sprawdź, kto w jakiej kategorii dostał statuetkę >>>TUTAJ<<< Kto ma największe szanse na wygraną? Największe szanse na statuetki ma Justin Bieber (nominowany w 5 kategoriach), Adele (4 nominacje) i Rihanna (4 nominacje). Zobacz też: Znamy nominacje do MTV EMA 2016! Królują Beyonce i Justin Bieber! Kto jeszcze ma szansę na nagrodę? Wśród nominowanych znaleźli się także The Weeknd, Kanye West, Lady Gaga, Beyonce i inni. Specjalną nagrodę Global Icon otrzyma grupa Green Day. Transmisja z gali zaczyna się o godzinie 20:45 i będzie można ją obejrzeć na kanale MTV. Zobacz też: Honorata Skarbek i Marina w seksownych stylizacjach z wiązaniami. Która wyglądała lepiej na MTV EMA Pre​ Party Justin Bieber pokona wszystkich? Adele to mocna rywalka! A może pokona ich Rihanna?