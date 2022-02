Maja Hyży z nagim ciążowym brzuszkiem na premierze filmu "Miłość jest blisko"

W czerwcu media obiegła wiadomość o trzeciej ciąży Anny Dereszowskiej . Aktorka zdecydowała się oficjalnie potwierdzić tę informację i opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z dziećmi, na którym jest już widoczny ciążowy brzuszek. Gwiazda zdradziła też, jak na ciążę zareagowały jej starsze dzieci 6-letni Maks i 13-letnia Lena: „To najpiękniejszy dzień w moim życiu” Lenusia „A może masz taki brzuch, bo za dużo jesz i przestałaś ćwiczyć z @annalewandowskahpba ?” 🤣🤣🤣 Nie Maksiuniu, tam jest mały ludzik. @danielduniak : „A już mięliśmy zacząć podróżować tylko we dwoje…” 🙈Kocham, kocham, kocham!!! - napisała pod zdjęciem aktorka. Teraz paparazzi przyłapali aktorkę w drodze na plan filmowy. Wygląda na to, że gwiazda nie zamierza rezygnować z zawodowych zobowiązań. Paparazzi przyłapali ciężarną Annę Dereszowską na planie filmowym Anna Dereszowska w trzeciej ciąży nadal jest aktywna zawodowo. Aktorka bez makijażu pojawiła się ostatnio na planie filmowym i od razu została przyłapana przez paprazzi. Nawet w wygodnej, codziennej stylizacji ciążowy brzuszek Anny Dereszowskiej jest już coraz bardziej widoczny. Tylko spójrzcie na najnowsze zdjęcia gwiazdy! Zobacz także: Ciężarna Agnieszka Włodarczyk na zakupach w markecie budowlanym! Nie uwierzycie, co kupiła Anna Dereszowska na co dzień stawia na wygodę. Z racji na rosnący ciążowy brzuszek gwiazda wybrała czarne legginsy, koszulkę i luźną beżową marynarkę. Trzeba przyznać, że ciążowy brzuszek Anny Dereszowskiej jest coraz bardziej widoczny. Aktorka nie jest w stanie już go ukryć nawet pod luźnymi stylizacjami. Według "Na żywo" to już szósty miesiąc, więc aktorka zna już płeć! Anna Dereszowska jest...