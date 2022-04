Wiktory 2021: Mała Amelka z Ukrainy zaśpiewała z Katarzyną Łaską utwór "Mam tę moc"!

Ostatni odcinek "The Voice od Poland" zaczął się mocnym wejściem. Jako pierwsi na scenie pojawili się uczestnicy z drużyny Justyny Steczkowskiej i od razu były to dwie najmocniejsze osobowości: Marta Burdynowicz i Wiktor Kowalski. Bitwa z pewnością przejdzie do historii, a brawa na widowni nie miały końca. Kogo wybrała Justyna Steczkowska? Gwiazda przygotowała niespodziankę dla drugiego uczestnika... Bitwa Marty i Wiktora "The Voice od Poland" wywołała największe emocje! Justyna Steczkowska miała trudny wybór. Kiedy na scenie "The Voice od Poland" pojawiła się Marta Burdynowicz oraz Wiktor Kowalski i zaczęli śpiewać, wszyscy zamarli. 29-letnia aktorka już wcześniej mówiła, że uwielbia ten utwór: To jest mój ukochany film, którego uwielbiam i bardzo cieszę się, że go wylosowaliśmy - powiedziała 29- letnia Marta Burdynowicz. Po występie Justyna Steczkowska nie mogła powstrzymać łez, kiedy para zaśpiewała "My Heart Will Go On". Nie tylko trenerzy byli oczarowani, ale i widowania, która dosłownie oszalała na punkcie tego wykonania i pojawiły się gromkie brawa. To jest bardzo trudna walka. Mogłabym zastanowić się nad wokalem Wiktora, bo ten głos nie pasuje do wszystkich utwórów, ale po tej piosenkce, wiem, że nie musi pasować - powiedziała Sylwia Grzeszczak. Z kolei Baron dodał: Wasze wykonanie było hitem, początek należał do Ciebie, ale to jak Wiktor zakończył ten utwór, poszedłbym za Tobą - powiedział Baron. Justyna Steczkowska nie kryła, że to dla niej trudna decyzja i ostatecznie wybrała Martę, ale dla Wiktora przygotowała ogromną niespodziankę i zaprosiła go, aby razem z nią zaśpiewał na scenie podczas jej koncertu: Zestawiłam ze sobą fantastycznych wokalistów, aby dać...