Grycanki nie mają ostatnio najlepszej passy. Zniknęły z salonów, ucichły plotki o ich reality-show i nie słychać nic o kolejnych projektach. Córki Marty Grycan dają o sobie znać głównie na portalach społecznościowych. Przypomnijmy: Wiktoria Grycan pokazała swoją garderobę

Reklama

Wiosna to dobry moment na zmiany w życiu każdej kobiety i Wiktoria Grycan najwyraźniej jest podobnego zdania, bo postanowiła zmienić fryzurę. Wprawdzie nie zdecydowała się na dramatyczną zmianę koloru włosów lub ich długości, ale za to pokusiła się o grzywkę. Trzeba przyznać, że wygląda w niej naprawdę dobrze, choć my nie możemy oprzeć się wrażeniu, że w takim wydaniu do złudzenia przypomina Kim Kardashian! Obie celebrytki mają nawet słabość do podobnych okularów.

Porównajcie sami. Grycanka jest podobna do Kardashian? Lepiej jej w nowej fryzurze?

Reklama

Zobacz też, jak Grycanki szykują się na wielkie wyjście u fryzjera: