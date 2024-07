Producenci muzycznego show przez wiele tygodni ukrywali nazwisko trzeciego jurora, jednak w końcu zdecydowali się zdradzić, kto dołączy do Kuby Wojewódzkiego i Czesława Mozila. Chociaż w mediach spekulowano wcześniej, że to Małgorzata Kożuchowska, Monika Brodka lub Edyta Górniak zasiądzie w jury programu, to wszystkie doniesienia okazały się nieprawdziwe. To już pewne! Sablewską w "X Factor" zastąpi Tatiana Okupnik.

Była wokalistka zespołu Blue Cafe na jakiś czas zniknęła z Polski. Gwiazda wyjechała do Anglii, gdzie nagrała swoją płytę "Spider's Web", która okazała się wielkim sukcesem. Dzięki udziałowi w show "X-Factor" Okupnik ma szanse powrócić do polskiego show biznesu, na co z pewnością czekają jej fani.

Reklama

Reklama

kb