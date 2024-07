Hanna i Tomasz Lis to najpopularniejsza dziennikarska para w Polsce. Gwiazdy starają się jednak podchodzić z dystansem do zamieszania, które zdarza im się wywoływać w mediach, a większość swojego wysiłku wkładają w życie rodzinne. Ukochane córki to ich największy priorytet. Przypomnijmy: W rodzinie Hanny i Tomasza Lisów wszystko dla córek

Para w nietypowy sposób spędzi też najbliższe Święta Wielkanocne. Tym razem nie upłyną im one na tradycyjnych przygotowaniach, malowaniu pisanek i świątecznych zakupach. Jak donosi "Party", Wielkanoc i kilka dni po świętach Lisowie spędzą w Bostonie. Dlaczego? Wszystko ze względu na słynny bostoński maraton, w którym zamierza wystartować dziennikarz. Impreza odbywa się co roku w każdy trzeci poniedziałek kwietnia.



Przygotowywał się do tej imprezy sumiennie przez cały rok. Aby wystartować w tym biegu, trzeba przejść mordercze kwalifikacje. Jesteśmy jednak pewni, że mając doping ukochanej Hanny, Tomek pobije swój życiowy rekord! - zdradza znajomy pary w rozmowie z "Party".

Będziecie mu kibicować?

