Cafe Bolero Night to niezwykła muzyczna podróż w czasie po Ameryce Południowej i Hiszpanii. Latynoskie rytmy i głos Magdy Navarrete przeniosą widzów prosto do słonecznej, przedrewolucyjnej Hawany. Zapach tytoniu wypełni Teatr Syrena a na unoszącym się cygarowym dymie położą się promienie zachodzącego, kubańskiego słońca. Z gorącej wyspy artystka porwie nas wprost do roześmianej, roztańczonej tawerny w Rio de Janeiro.

Widzów otoczą pulsujące w rytm latynoskich dźwięków pełne biodra i roześmiane, śniade twarze. Wokół lać będą się drinki, lokal wypełnią gorączka i portugalskie, radosne okrzyki. Nim jednak do nieprzytomności zatracimy się w argentyńskim transie, czuwająca Magda przeniesie nas do wyciszonej, tajemniczej Andaluzji, gdzie w blasku wchodzącego słońca będzie można dać się ukołysać delikatnym rytmom bolera.

Podczas koncertu Cafe Bolero Night Magda Navarrete zaśpiewa utwory ze swojej solowej płyty IMAN, która daje słuchaczowi niepowtarzalną okazję doświadczenia retro dźwięków nie tylko tradycyjnego bolera, dziś trochę już zapomnianego stylu muzyki Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej, ale także tanga, flamenco oraz bossa novy. Pomysł na nagranie krążka narodził się na ulicznych targach urugwajskiej stolicy Montevideo i warszawskiej Pragi.

Odnalezione tam stare płyty winylowe z bolerami, po kilku eksperymentach muzycznych zaowocowały niezwykłym połączeniem boler z lat 30-tych XX wieku z nowoczesnymi brzmieniami.

Cafe Bolero Night to wysmakowane połączenie muzyki i klimatu przedwojennych kafejek i tawern w Rio de Janeiro, Hawanie czy Bogocie.

Premiera: 14.02.2013 19:00, kolejna data koncertu: 17.03.2013, godz.19

Czas trwania: 80 minut (z przerwą)