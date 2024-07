Rajstopy Gatta to nieodzowny element jesiennych stylizacji. Gatta śledzi trendy, więc możesz mieć pewność, że rajstopy tej marki są supermodne! Dzięki nim każdy strój nabiera charakteru, a ty możesz poczuć się jak gwiazda!

Reklama

Weź udział w naszej sondzie i wybierz look, który podoba ci się najbardziej. Zagłosuj, a następnie na adres konkurs@party.pl wyślij odpowiedź na pytanie: Dlaczego wybrany w naszej sondzie look uważasz za najlepszy? Do wygrania 1 z 10 zestawów rajstop Gatta.

Na odpowiedzi czekamy do 27.10.2016. Odpowiedzi należy wysyłać na adres: konkurs@party.pl. Laureatów powiadomimy o wygranej drogą mailową nie później, niż 5.11.2016.

Zobacz także

Kropki

Paski

Reklama

Kabaretki