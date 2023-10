Wersow została mamą, a narodzinami córeczki pochwaliła się dokładnie w Dzień Ojca. W sieci pojawił się wzruszający film, w którym nie tylko wraz z przyjaciółmi podsumowali ciążę oraz to, jak do bycia rodzicami szykują się Wersow i Friz ale również zdradzili imię ukochanej córeczki. Teraz Wersow po raz pierwszy pokazała się po porodzie. Nie ukrywa, że "w ciąży przeszła GLOW up".

Wersow pokazała zdjęcie po porodzie

Wersow i Friz zostali rodzicami. Na ogłoszenie radosnej nowiny wybrali wyjątkowy dzień, ponieważ Dzień Ojca. Youtuberka spełniła obietnicę i po narodzinach córeczki zdradziła fanom jej imię. Córka Wersow i Friza otrzymała imię Maja. Internauci już dawno domyślali się, że to będzie właśnie to imię, a wywnioskowali to na podstawie reakcji ich znajomych podczas imprezy baby shower.

Friz otrzymał pierwszy prezent z okazji Dnia Ojca. A karteczka, którą napisała mu Wersow w imieniu córeczki wzruszyła by każdego. Świeżo upieczeni rodzice przyjmują już pierwszych gości w domu. Z tej okazji Wersow postanowiła pokazać się fanom pierwszy raz po porodzie:

Mamy dziś gości, więc wskoczyłam w sukienkę. Miła odmiana od chodzenia całymi dniami w piżamkach.

Wersow wybrała oversizową sukienkę. Młoda mama wygląda przepięknie.

Wersow od razu zwróciła uwagę fanów na swój brak makeupu. Przyznała, że nie miała czasu na jego zrobienie, ale doskonale czuje się w naturalnej odsłonie:

Na makeup zabrakło czasu ale totalnie mi to nie przeszkadza. Lubię siebie również w takim wydaniu (moja cera w ciąży przeszła GLOW up) [zdjęcie bez filtra]

Wersow i Friz nie zdecydowali się jeszcze pokazać zdjęcia z ukochaną córeczką w sieci. Na razie fani mogli poznać jedynie jej imię a także usłyszeć pierwszy płacz, który zdecydowanie wzruszył każdego. Myślicie, że niedługo pojawi się wyczekiwane pierwsze zdjęcie?

