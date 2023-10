Wersow podzieliła się wieściami, a fani grzmią: "Widać jedynie sztuczność"

Po powrocie z pierwszych, rodzinnych wakacji z małą Mają i tygodnia mody w Paryżu, Wersow przygotowała dla fanów nie lada niespodziankę. Influencerka zaprezentowała nowy utwór, który jednak nie przypadł do gustu wszystkim jej wielbicielom... O co chodzi?

Wierni fani Wersow wiedzą, że macierzyństwo nie przeszkadza 27-latce w karierze zawodowej ani w działalności w sieci. Mimo że Weronika Sowa zachwyca się urokami rodzicielstwa, nadal jest też aktywna w sieci i dzieli się z fanami kolejnymi nowościami zawodowymi. Niedawno Wersow poleciała do Paryża na tydzień mody, co spotkało się z mieszanymi uczuciami wśród fanów, a teraz podzieliła się kolejną niespodzianką!

Tym razem Weronika Sowa pochwaliła się ... nowym utworem, który nagrała w duecie z Oskarem Cymsem, muzykiem i zwycięzcą "Twoja twarz brzmi znajomo". Wersow nie kryła radości z efektu tej artystycznej współpracy.

Zdania fanów w kwestii nowego utworu Wersow są jednak mocno podzielone. Choć jedni zachwycają się piosenką, liczne grono internautów krytycznie wypowiedziało się o muzycznej nowości od Weroniki Sowy.

- Szanuję twórczość Weroniki, ale powie mi ktoś, czemu za Śpiewanie i ogólnie muzykę biorą się osoby, które nie potrafią dobrze śpiewać bez obróbki głosu? No błagam was; bawią się w pseudo muzyków.

- Jestem zawiedziona, bo Weronika jest moją inspiracją, jeśli chodzi o pracowitość i zaangażowanie w to co robi, natomiast tu widzę jedynie sztuczność.. i to, że wszyscy mogą się wybić przez zasięgi, które zbudowali na czym innym, a ludzie i tak będą ich propsować nawet jak coś jest słabe.. nie wiem czy to efekt aureoli, czy tego co mówi większość, która nie zna się na śpiewie.

- Źle wyszło, chłopak śpiewa pięknie a Weronika..... porażka.

- Piękny utwór 🧡🎶🙏🏼 gratulacje dla Was!

- Rewelacyjna piosenka 🔥 nie możemy przestać jej słuchać ❤️