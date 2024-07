Weronika Rosati jest spełnioną aktorką, ale i kobietą, która od jakiegoś czasu jest w szczęśliwym związku z Piotrem Adamczykiem. Niedawno w mediach pojawiły się plotki o zaręczynach popularnej pary, które Weronika szybko zdementowała za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przypomnijmy: Od kogo Rosati dostała pierścionek? Tabloidy plotkują o zaręczynach z Adamczykiem

Ostatnio na swoim Insatgramie Weronika pochwaliła się świątecznym prezentem - eleganckim i drogim prezentem. Wydawać by się mogło, że jest to podarunek od jej ukochanego. Rosati jednak nie chciała dać powodów do kolejnych spekulacji na temat ich zaręczyn, dlatego sama napisała, że otrzymała go od marki kosmetycznej, której jest ambasadorką. Był to chyba wymarzony prezent, gdyż po zdjęciem napisała "Best Christmas ever". Ciekawe więc, co dostała od Adamczyka?

Jak wam się podoba zegarek Weroniki?

