Weronika Rosati już od kilku lat próbuje podbić Hollywood. I chociaż do tej pory aktorka mogła liczyć jedynie na drobne kilkuminutowe role, to współpracy z takimi sławami jak Sharon Stone z pewnością może pozazdrościć jej niejedna gwiazda na całym świecie. Niestety, Weronika Rosati już od samego początku swojej przygody z show-biznesem musiała zmierzyć się z atakami i podejrzeniami, że to jej sławni rodzice pomagają osiągnąć jej sukces i utrzymać się finansowo.

- Od 16.roku życia utrzymuję się sama. Nie wiem, czemu ludzie uważają, że moi rodzice są bogaci. Wiadomo, ile zarabia poseł i wiadomo, ile zarabia profesor. A moja mama projektuje niemasowe ubrania. Na tym nie zbija się żadnego majątku. Oni realizują swoje pasje, nie robią tego, żeby się wzbogacić. Mam to zresztą po nich. Wolę zagrać w mniejszej produkcji za małą stawkę, a nie brać udziału w kasowych projektach które mnie nie interesują artystycznie- wyznała w rozmowie z dwutygodnikiem "Show".

Okazuje się również, że Weronika Rosati właśnie po to, żeby zarobić na własne utrzymanie w USA wzięła udział w rozrywkowych programach "Taniec z Gwiazdami" i "Ranking gwiazd". "To normalna potrzeba każdego człowieka , by zapewnić sobie jakiś byt"- twierdzi aktorka.