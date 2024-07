Wczoraj jako pierwsi pisaliśmy o tym, że Weronika Rosati i Piotr Adamczyk po dwóch latach związku, podjęli decyzję o rozstaniu. (Zobacz: Weronika Rosati i Piotr Adamczyk nie są już razem!) Dlaczego? Podobno podzieliła ich odległość. Weronika od kilku miesięcy regularnie wyjeżdżała do USA na castingi i nagrania, a Piotr pracował w Warszawie i nie chciał, jak jego ukochana, spróbować swoich sił w Hollywood. Podobno częste wyjazdy Weroniki oddaliły ich od siebie, dlatego oboje zdecydowali o rozstaniu.

Reklama

Kilka minut po naszym artykule Weronika Rosati wrzuciła na Instagramie cytat: “Sometimes I'm terrified of my heart; of its constant hunger for whatever it is it wants. The way it stops and starts”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy “Czasami jestem przerażony tym, że cokolwiek chce moje serce, musi to mieć. Tym jak wstrzymuje bicie i przyspiesza”. Autorem tych słów jest amerykański poeta Edgar Allan Poe.

Zobacz także

A photo posted by Weronika Rosati (@weronikarosati) on

Jul 13, 2015 at 1:23pm PDT

Kilka godzin później Weronika pochwaliła się zdjęciem z podróży do USA, gdzie aktorka wybrała się razem z mamą Teresą. Na zdjęciu widzimy też przyjaciela Weroniki, Jonathana. Z pewnością wsparcie mamy i przyjaciela przyda jej się po rozstaniu z Piotrem Adamczykiem.

With some of my favorite people ???? @jonathantybel @teresamariarosati soho house A photo posted by Weronika Rosati (@weronikarosati) on

Jul 13, 2015 at 11:07pm PDT

Zobacz też na Polki.pl: Weronika Rosati w zjawiskowej sesji dla "Vivy"