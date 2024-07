Trwają przymiarki do obsady kolejnej, już 13. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak przekonuje magazyn "Gwiazdy" niemal przesądzony jest udział Weroniki Marczuk.

Reklama

– Rozmowy jeszcze trwają, ale jest to końcowy etap negocjacji – wyznała osoba pracująca przy programie.

Marczuk z pewnością ten występ jest bardzo na rękę. Po aferze z "Agentem Tomkiem" będzie mogła znów zaprezentować się szerszej publiczności i zaliczyć spektakularny powrót do telewizji. Od tego z kolei już tylko krok do odzyskania utraconej pozycji i, nie ma się co oszukiwać, sporych pieniędzy.

Reklama

(ac)