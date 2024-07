Kilka tygodni temu Iwona Węgrowska zapewniała w jednym z tygodników, że nie będzie więcej odsłaniać swoich wdzięków i kategorycznie rezygnuje z wyzywających strojów. Artystka zdradziła wówczas, że chociaż uwielbia dekolty i wysokie szpilki, to jako osoba publiczna musi zacząć zakrywać swoje ciało.

Jak widać nie do końca jej się to udało…

Iwona Węgrowska pojawiła się ostatnio na otwarciu „Baru Warszawa” i znowu chwaliła się swoim obfitym biustem. Gwiazda założyła czarną i mocno opiętą sukienkę, która wyraźnie eksponowała jej kobiece kształty.

Wygląda więc na to, że zmiany o których wspominała Węgrowska nie są aż tak widoczne jak zapowiadała, może w wyjątkiem koloru włosów. Celebrytka zdecydowała się na blond i zrezygnowała z rudych odcieni.

Podoba się Wam nowa (stara) wersja Iwony Węgrowskiej?

