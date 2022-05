"Love Island": Ola Daniel chwali się powiększonymi piersiami. Fani: "Skrzywdziłaś się tym biustem"

Aleksandra Daniel pokazała obłędne ciało na Instagramie. Przy okazji wakacji w Turcji pochwaliła się fanom efektami operacji powiększenia biustu. Jej całkiem nowa sylwetka wywołała wiele emocji wśród fanów, którzy nie szczędzili słów krytyki w stronę uczestniczki "Love Island". O co chodzi? Sprawdźcie szczegóły!

Uczestniczce 3 edycji "Love Island" nie udało się znaleźć miłości w programie. Udział w show przyniósł jej za to dużą popularność, którą wykorzystuje na swoim Instagramie. Ostatnio piękna blondynka postanowiła zmienić coś w swoim wyglądzie - Ola z "Love Island" zdecydowała się na operację uszu oraz biustu. Uczestniczka "Love Island" dochodziła do siebie jakiś czas i nie mogła pokazać fanom efektów metamorfozy. Ale teraz to się zmieniło!

Aleksandra Daniel postanowiła odpocząć po operacjach i zrelaksować się w Turcji. Na Instagramie pochwaliła się zdjęciami z wakacji przy okazji prezentując swój całkiem nowy biust. Niektórzy fani nie byli jednak zachwyceni efektami operacji...

Różnica pomiędzy jej poprzednim rozmiarem biustu, a obecnym jest rzeczywiście widoczna. Aleksandra Daniel jest bardzo szczupła, a z nowym dużym biustem osiągnęła sylwetkę na wzór amerykańskich influencerek. Wokół krytycznych komentarzy pojawili się jednak fani, którzy bronili uczestniczki "Love Island".

- Czy ja wiem czy Ola ma takie duże piersi 🤷‍♀️🤷‍♀️🧐🧐🤔🤔🤔 widziałam większe .. na moje to pasują jej. To jej ma się podobać nie obcym do około 😁😁 nie wiem po co tyle jadu jak większa część komentujących zrobiłaby sobie takie 😁😁😁 mi się podoba w nowym wydaniu i jej też więc nie ma co tu więcej komentować 😀😀😀

- Wiele osób wyraziło swoje zdanie, ale z tego co widzę w bardzo kulturalny sposób, także nie ma co się tutaj unosić. Dla mnie również Twój naturalny biust był top top, ale jeśli sprawiło Ci to radość, to super. Niech każdy wygląda jak chce 🙂