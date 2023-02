Iwona Węgrowska obawiała się o zdrowie córki. Diagnoza mnie zmroziła”

Iwona Węgrowska oświadczyła się swojemu partnerowi na Facebooku? Na profilu piosenkarki pojawił się bardzo interesujący post. Gwiazda od jakiego czasu związana jest z prawnikiem Maciejem. Niestety, niewiele o nim wiemy. Artystka i jej partner rzadko pokazują się razem na imprezach. Owocem ich miłości jest malutka Liliana, która przyszła na świat w lipcu 2015 roku. Do tej pory jednak jej rodzice nie zdecydowali się, by zalegalizować swój związek. Być może jednak już wkrótce się to zmieni! Iwona Węgrowska publicznie wyznała, że jest szaleńczo zakochana i gotowa, by ponownie zawrzeć związek małżeński! Jestem bardzo szczęśliwa i zakochana. Dla tych co myślą, że jest inaczej to się naprawdę mylą. Maciuś, jesteś cudowny i marzę by zostać Twoją żoną - napisała na swoim profilu. Czyżby Iwona Węgrowska próbowała zachęcić swojego ukochanego do ślubu? A może to właśnie ona przejęła inicjatywę i oświadczyła się Maciejowi? Przypomnijmy, że artystka ma na swoim koncie jedno nieudane małżeństwo. Jej pierwszym mężem był Krzysztof Madeyski, biznesman ze Stanów Zjednoczonych . Czy teraz los się do niej uśmiechnie? Zobacz też: Iwona Węgrowska pokazała zdjęcia córki. Zobaczcie, jakie urocze! Iwona Węgrowska zamieściła na Facebooku bardzo szczery wpis. Piosenkarka chce zachęcić swojego partnera do małżeństwa? Gwiazda i jej partner niedawno zostali rodzicami malutkiej Liliany.