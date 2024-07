W naszym kraju już dawno twórczość Iwony Węgrowskiej przestała być tak ważna jak jej wygląd. Jej nieokrzesane zachowania na imprezach publicznych stały się przebojami do tego stopnia, że muzycznie ciężko jej to przebić. Chyba zaczyna to Iwonie przeszkadzać, bo od kilku dni w każdym z możliwych wywiadów podkreśla, że ktoś przerabia jej zdjęcia na niekorzyść i robi "fotomontaże" zamiast skupiać się na muzyce. Dlatego celebrytka poważnie bierze pod uwagę wyprowadzenia się z Polski.

Reklama

Zobacz: "Te zdjęcia to FOTOMONTAŻE! Przerabiali je!"

W ostatnim wywiadzie Węgrowska pochwaliła się, że jej nowy singiel "Jestem" w Stanach jest już przebojem i dotarł na szczyty tamtejszych list przebojów. Sprawdziliśmy kilka najważniejszych i nie zauważyliśmy żadnego polskiego nazwiska, ale okej, wierzymy Iwonie na słowo.

- W Stanach teraz moja piosenka, ta "Jestem", jest tam na liście przebojów i powiem ci szczerze, ludzie po prostu tam mnie chcą. Teraz prawdopodobnie będę leciała tam do Stanów, bo ludzie tam chcą mnie słuchać i ja wychodzę na scenę i robię show, rozumiesz?

Reklama

Mamy nadzieję, że mówiąc o "robieniu show" Iwona nie ma na myśli tego, co pokazała kilka miesięcy temu w "Dzień Dobry TVN" (zobacz). Żeby tym razem nie skupiać się na zdjęciach, a na twórczości Iwony, oto jeden z jej ostatnich singli: