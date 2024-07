Ubiegły rok upłynął w rytmie hitu disco-polo "Ona tańczy dla mnie", a z lidera Weekendu uczynił milionera. Wokalista chyba szybko doszedł do wniosku, że może zarobić jeszcze więcej i rok później zdecydował się wylansować tę samą piosenkę, ale po angielsku. Radosław Liszewski twierdzi, że poprosiła go o to zagraniczna wytwórnia, której nazwy zdradzać nie chce.

Na swoim Facebooku wokalista pochwalił się, że za tekstem do nowej wersji odgrzewanego kotleta stoi podobno tekściarz Madonny. Podobno, bowiem w internecie na próżno szukać informacji na temat współpracy Królowej Popu z niejakim Jasonem Vaughanem.

Na prośbę bardzo ważnej, znanej, zachodniej firmy fonograficznej powstała anglojęzyczna wersja oraz został nakręcony teledysk do mega hitu jakim jest niewątpliwie ''Ona tańczy dla mnie''. Ciekawostką jest, że słowa do tej wersji napisał sam Jason Vaughan, który jest bardzo znanym zachodnim tekściarzem piszącym dla takich gwiazd jak między innymi Madonna - czytamy na Facebooku Liszewskiego.

Mają szansę podbić zagraniczne rynku? "She Dances For Me" będzie takim hitem jak w pierwotnej wersji? Posłuchajcie:

