Kolejna edycja Warsaw Fashion Weeekend za nami. Gwiazdy dopisały, podobnie jak goście - miłośnicy mody z polską metką. Spośród gwiazd, które pojawiły się na tej modowej imprezie, wybrałyśmy te, które według nas wyglądały najlepiej.

Natalia Kukulska w cytrynowej kreacji od Wioli Śpiechowicz wyglądała cudnie. Ten delikatnie egzotyczny look wpisuje się w najnowsze trendy, a płaszcz inspirowany ikonem to według nas wielki hit.

Podobnie jak Halina Mlynkova, która biały garnitur połączyła z masywnym naszyjnikiem. A damskie komplety w męskim stylu to hit wiosny i lata 2013. Zaś Klaudia Halejcio wybrala iście wiosenny look. Pstrokate spodnie, kolorowe dodatki i ciekawa opaska we włosach. Dla nas bomba.

