Mamy dobrą informację dla wszystkich fanów Alicji Bachledy- Curuś. Okazuje się, że gwiazda, która jakiś czas temu rozstała się z Colinem Farrellem, wraca do Polski! Według najnowszych informacji, Alicja ma już dość czekania na propozycje od producentów z Hollywood, dlatego przyjeżdża do kraju i zabiera się do pracy.

Jak donosi magazyn „Flesz”, aktorka zagra w niskobudżetowym filmie, którego scenariusz owiany jest wielką tajemnicą. Bachleda-Curuś nie tylko wystąpi w nowym projekcie, ale jest także jego współautorką.

- Ala wzięła wreszcie sprawy w swoje ręce. Nie chce bezczynnie czekać na propozycje z Hollywood. Wiele razy podkreślała, że jest otwarta na oferty polskich filmowców. Ale, choć dostaje z kraju sporo scenariuszy, większość odrzuca, uważając, że byłyby dla niej tylko stratą czasu. Tym razem może być inaczej. Znowu zrobi coś, czego nikt się po niej nie spodziewa- zdradził w rozmowie z magazynem znajomy gwiazdy.

Wciąż nie wiadomo, czy Alicja zdecyduje się powrócić do Polski na stałe. Myślicie, że gwiazda zrezygnuje z marzeń o wielkiej karierze w Hollywood?

kb