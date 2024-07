Kilka dni temu wielkim zaskoczeniem była wiadomość o ciąży Zosi Ślotały. Stylistka od kilku miesięcy związana jest z bratem chłopaka Dody, Kamilem Haidarem i właśnie spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Celebrytka jest bardzo szczęśliwa, ale jednocześnie mocno podekscytowana. Postanowiła skupić się na nowej życiowej roli. Z tego powodu założyła bloga poświęconego macierzyństwu. Zobacz: Ślotała chce być jak Mucha. Otworzyła bloga. Opowiedziała o ciąży, pierwszych problemach i związku

Pomysł ten nie spodobał się Violi Kołakowskiej, która jest mamą dwójki dzieci i sama pracuje nad otwarciem bloga parentingowego. Na swoim profilu na Facebooku skrytykowała pomysł Ślotały i uznała, że ta chce prowadzić stronę internetową tylko, dlatego że z mody "wycisnęła" już wystarczająco dużo. Aktorka uważa także, że stylistka za wcześnie wzięła się za to przedsięwzięcie, ponieważ ciąża dopiero się zaczęła:

Od jakiegoś czasu przygotowuje bloga, myśle ze uda się wystartować w tym tym, chociaz mialam juz kilka takich terminów, no taka jestem, ze lubie najpierw przygotować, przemyśleć a przede wszystkim zastanowić się czy aby na pewno mam kompetencje i mam na temat… coś do powiedzenia… Jestem zazenowana tym, ze coraz wiecej osob w tzw. show biznesie ktore bez obciachu zakladaja blogi np kiedy się jeszcze nei jest na półmetku ciąży można już się na temat takowej jak i pewnie dzieci i ich wychowywania wypowiadać. Ponieważ z mody już się wycisnęło wystarczająco no to teraz dzieci… Duża odwaga pisać i mówić o ciąży kiedy ta zaledwie się zaczęła - napisała na Facebooku (pis. oryginalna)