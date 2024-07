Viola Kołakowska i Tomasz Karolak nie pobiorą się? Rok temu aktor znany z serialu "Rodzinka.pl" oświadczył się swojej ukochanej Violi, z którą ma dwójkę dzieci. Podczas, gdy wszyscy spodziewali się, że para w tym roku w końcu pobierze się, media obiegła informacja o rozstaniu pary. Jak donosi magazyn "Flesz", Viola i Tomek nie pobiorą się. Była modelka oddała Karolakowi pierścionek zaręczynowy. Dlaczego? Tego dowiecie się z magazynu "Flesz", który już od poniedziałku w kioskach. Co jeszcze w numerze?

Lewandowscy na pierwszych wakacjach z córką!

Magazyn "Flesz" donosi, że Anna i Robert Lewandowscy zabrali córkę Klarę na pierwsze wspólne wakacje. Para wraz z przyjaciółmi wybrała się na krótki urlop do Włoch, a zdjęciami z wyjazdu chwali się w social mediach. W magazynie "Flesz" znajdziecie za to zdjęcia z jednego z pierwszych spacerów pary z córką! Ponadto w gazecie - przegląd letnich sukienek. Zajrzyj do Flesza!

Viola Kołakowska i Tomasz Karolak na okładce Flesza

W numerze zdjęcia Ani i Roberta z córką Klarą