Po wielkim sukcesie jesienno-zimowej kolekcji włoskiego domu mody Versace dla H&M, przyszedł czas na letnie propozycje!

Donatella Versace, postarała się by ta kolekcja była jeszcze ciekawsza niż poprzednia. Cruise Collection Versace dla H&M, to linia przeznaczona na wakacyjne wypady za miasto. W praktyce doskonale nada się również na wybiegi miejskiej dżungli.



W kolekcji znajdziemy świetne ubrania w zabawny „owocowy” deseń, bikini, akcesoria, buty, biżuterię z pięknymi motylkami i wszystko to, co nada letnim stylizacjom pazura w stylu Versace!



Sprzedaż online zaczyna się już 19 stycznia!



My już mamy swoje typy, a Wy?!



Zapraszamy do naszej galerii!

