Już w styczniu 2015 w sprzedaży pojawi się nowa kolekcja kosmetyków do makijażu MAC. Ta kultowa marka tym razem stawia na zimowej odcienie wiosennych kolorów...? Poznaj linię Lightness of Being Poetyckie barwy w mistrzowskiej odsłonie nowej, witalnej zimowej kolekcji, przepełnionej odcieniami muskającymi twarz niczym wolny duch inspirowany kaprysem fantazji.

Lightness of Being od MAC Cosmetics



Uwolnij się od ciemnych kolorów i wykonaj ruch w kierunku mroźnej lawendy, perłowego szampana oraz blado-zielonej mięty. Oczy oraz policzki pokryją się nową lekkością bytu w kolorze przejrzystych pasteli doskonale uzupełniając różowe usta. Paznokcie pokryj beżem lub lawendą. Będzie szał!

Kolekcja dostępna we wszystkich salonach MAC, w perfumeriach Douglas oraz na stronie internetowej marki.