Uczestniczka "Farmy" jest w ciąży. Ogłosiła ją tuż przed finałem
Uczestniczka piątej edycji "Farmy" spodziewa się dziecka. Radosną nowiną podzieliła się w mediach społecznościowych i pokazała ciążowy brzuszek. "Zaczyna się zmieniać cały nasz świat" - napisała szczęśliwa mama. Sypią się gratulacje. Ale niespodzianka tuż przed finałem show.
Ola na "Farmie" należała do grupy "młodych wilków". Nie zagrzała jednak na "Farmie" zbyt długo miejsca. Odpadła w 10. odcinku i właśnie o sobie przypomniała i to w jakim stylu! Ola z "Farmy" niedługo zostanie mamą. Właśnie ogłosiła, że jest w ciąży.
Ola z "Farmy" jest w ciąży
Aleksandra Grudzińska to uczestniczka 5. edycji "Farmy". Uczestniczka pożegnała się z programem jednak dość wcześnie i na własne życzenie. Ola poprosiła uczestników, by to na nią zagłosowali, jak tłumaczyła: "Nie mam już po prostu siły. Chcę do domu". Nie ukrywała, że pobyt na gospodarstwie ją przerasta.
Ola z "Farmy" niedługo przed wielkim finałem 5. edycji pochwaliła się radosną nowina. To już oficjalne, Aleksandra Grudzińska z "Farmy" jest w ciąży:
Najpiękniejsze szczęście, jakie noszę pod sercem, zaczyna zmieniać cały nasz świat
Pokazała również zdjęcie, na którym zaprezentowała ciążowy brzuszek. Pod zdjęciem przyszłej mamy nie brakuje gratulacji zarówno od uczestników "Farmy", jak i internautów:
Ojejciu Oleńko gratuluję jak się cieszę (...) kochana wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla twojego dzidziusia
Jezu!!! Gratulacje największe
Redakcja Party.pl również gratuluje! Warto przypomnieć, że w 3. edycji Angelika, która wygrała "Farmę", ogłosiła ciążę w finale.
Janosik o Oli z "Farmy"
Po tym, jak Janosik odpadł z "Farmy" wziął udział w transmisji na żywo, która odbywała się na kanale na Instagramie programu. Podczas wywiadu z Szymonem nagle pokazał Olę. Przyznał, że utrzymuje z nią kontakt i odwiedził ją tuż przed swoją wizytą w "Halo tu Polsat", gdzie opowiedział o swojej przygodzie w show. Wówczas jeszcze nikt nie spodziewał się, że uczestniczka chwilę później podzieli się ze wszystkimi taką nowiną.
Zobacz także:
- Janosik z "Farmy" wyjawił prawdę o swoich uczuciach. Jego serce jest zajęte?
- Janosik zabrał głos po odpadnięciu z "Farmy". Czuje się zmieszany
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.