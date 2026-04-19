Ola na "Farmie" należała do grupy "młodych wilków". Nie zagrzała jednak na "Farmie" zbyt długo miejsca. Odpadła w 10. odcinku i właśnie o sobie przypomniała i to w jakim stylu! Ola z "Farmy" niedługo zostanie mamą. Właśnie ogłosiła, że jest w ciąży.

Ola z "Farmy" jest w ciąży

Aleksandra Grudzińska to uczestniczka 5. edycji "Farmy". Uczestniczka pożegnała się z programem jednak dość wcześnie i na własne życzenie. Ola poprosiła uczestników, by to na nią zagłosowali, jak tłumaczyła: "Nie mam już po prostu siły. Chcę do domu". Nie ukrywała, że pobyt na gospodarstwie ją przerasta.

Ola z "Farmy" niedługo przed wielkim finałem 5. edycji pochwaliła się radosną nowina. To już oficjalne, Aleksandra Grudzińska z "Farmy" jest w ciąży:

Najpiękniejsze szczęście, jakie noszę pod sercem, zaczyna zmieniać cały nasz świat napisała na Instagramie.

Pokazała również zdjęcie, na którym zaprezentowała ciążowy brzuszek. Pod zdjęciem przyszłej mamy nie brakuje gratulacji zarówno od uczestników "Farmy", jak i internautów:

Ojejciu Oleńko gratuluję jak się cieszę (...) kochana wszystkiego najlepszego dla ciebie i dla twojego dzidziusia

Jezu!!! Gratulacje największe

Redakcja Party.pl również gratuluje! Warto przypomnieć, że w 3. edycji Angelika, która wygrała "Farmę", ogłosiła ciążę w finale.

Janosik o Oli z "Farmy"

Po tym, jak Janosik odpadł z "Farmy" wziął udział w transmisji na żywo, która odbywała się na kanale na Instagramie programu. Podczas wywiadu z Szymonem nagle pokazał Olę. Przyznał, że utrzymuje z nią kontakt i odwiedził ją tuż przed swoją wizytą w "Halo tu Polsat", gdzie opowiedział o swojej przygodzie w show. Wówczas jeszcze nikt nie spodziewał się, że uczestniczka chwilę później podzieli się ze wszystkimi taką nowiną.

