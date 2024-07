Doda wraz z Małgorzatą Sochą pojawiła się na nagraniu Studia Weekend. Gwiazda miała na sobie zimową stylizację z ultramodnymi dodatkami.

Doda Rabczewska miała na sobie czapkę uszatkę oraz kurtkę baseballówkę ze skórzanymi rękawami pochodzącą z kolekcji Fuck It Collection. A do tego skórzane legginsy i hit wśród gwiazd - torebkę Be My Lilou. Oprócz tego artystka założyła złote buty Reeboka model hi-freestyle oraz okulary aviatorki w złotych oprawkach.

Gwiazda wyglądała świetnie. Na luzie, stylowo i z przymrużeniem oka. Dla nas Bomba!

